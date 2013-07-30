Депутат просить Азарова припинити знущання

Йдеться про "грубе виселення" мешканців Осламівського будинку-інтернату для людей похилого віку й інвалідів (Віньковецький район Хмельницької області). Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Як йдеться в повідомленні, 21 особу, в тому числі 12 лежачих хворих та трьох онкохворих, на відстань у майже 100 км перевозили на вантажо-пасажирських автомобілях "Газель" та "Соболь" з жорсткими кріслами. І це попри запевнення місцевої влади у тому, що будинок-інтернат взагалі не будуть закривати.

“Таке враження, що у влади немає інших питань, окрім як зекономити на утриманні бабусь і дідусів. Сьогодні їх просто викинули з їх останнього місця для життя. Рідних у них немає, рухатися вони не можуть”, - зазначає у своєму зверненні депутат.

Аналогічне звернення Бондар надіслав на ім’я міністра соціальної політики України Наталії Королевської.

Крім цього, депутат-регіонал зазначив, що в липні отримав формальну відписку від першого заступника голови Хмельницької ОДА Вадима Гаврішка, суть якої зводиться до того, що у місцевих можновладців немає можливості коригувати обласний бюджет, оскільки наступна сесія обласної ради відбудеться у вересні-жовтні 2013 року, тому не буде змоги вчасно розпочати опалювальний сезон у зазначеному будинку-інтернаті.

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У коментарі кореспонденту УНІАН начальник Департаменту соціального захисту Хмельницької ОДА Світлана Лукомська наголосила, що транспортування людей похилого віку відбувалося з максимальною увагою та турботою і пов’язане з рішенням сесії Хмельницької облради від 28 березня 2013 року, яка вирішила припинити діяльність Осламівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.

“Дійсно, 26 липня з Осламівського будинку-інтернату ми пересилили в інші будинки-інтернати 22 ветеранів війни і праці. Вони доставлені без жодних проблем. Двох людей (онкохвора і лежача) перевезено до районної лікарні, де отримають відповідну допомогу. Перед транспортуванням пацієнтів будинку-інтернату оглянув медик”, - пояснила вона.

Лукомська зауважила, що діюча матеріально-технічна база Осламівського будинку-інтернату не відповідає вимогам відповідного Типового положення. Там немає душової кабіни, ізолятора, санвузли – у жахливому стані. Їжа, що подавалася пацієнтам, була прострочена і непридатна для споживання.

“У будинках-інтернатах, куди доставлені літні люди, вони отримали гарячі обіди і були приємно здивовані покращеними умовами перебування”, - заявила представниця ОДА.

Що стосується працівників будинку-інтернату, то деяка частина з них працювала не на повну ставку. Попри це, весь колектив стає на облік до центру зайнятості, де одержуватиме щомісячно до кінця 2013 року відшкодування у розмірі мінімальної заробітної плати.

“Якби влада була би категорично налаштована закрити цей заклад, то звільнили би всіх працівників без будь-яких пояснень. А так ми захистили їхні права”, - сказала Лукомська.

За її словами, Осламівський будинок-інтернат для людей похилого віку й інвалідів до 1 квітня 2014 року місцева влада перепрофілює у стаціонарне відділення територіального центру. Для цього необхідно не менше півмільйона гривень, підрахувала Лукомська. Кошти розраховують виділити з обласного бюджету.

Довідка УНІАН. Згідно з офіційними даними Хмельницької ОДА, в обласному бюджеті на 2013 рік на утримання будинків-інтернатів для людей похилого віку та малолітніх інвалідів передбачено 51 млн 460 тис. грн, що на 938,7 тис. грн (+1,9%) більше уточнених призначень минулого року.

На початок року в області діяло 30 будинків-інтернатів для громадян похилого віку.