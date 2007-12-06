Міністр курортів АРК запевняє, що мазут і сірка туристам не заважатимуть

Забруднення Керченської протоки нафтопродуктами в результаті серії корабельних аварій 11 листопада не представляє загрози курортним територіям Кримського півострову, стверджує міністр курортів і туризму Криму Володимир САВЕЛЬЄВ.

"Однозначно вважаю, що ніякої загрози курортним територіям Криму на найближчий курортний сезон немає. Є (підтверджуючі це) об`єктивні дані Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та Мінекології плюс Державної санітарної служби України. Загрози кримським пляжам немає, основний удар на себе прийняв острів Тузла і російська територія", - сказав В.САВЕЛЬЄВ на засіданні у Верховній раді Криму в середу.

Нагадаємо, шторм 11 листопада став причиною надзвичайних подій в Азовському і Чорному морях: за один день затонули чотири судна, шість сіли на мілину, два танкери одержали пошкодження. З танкера "Волгонефть-139", що розламався, в море вилилися близько 2 тис. тонн мазуту. Сталася масова загибель птахів і риби. Крім того, на затонулих суховантажах знаходилося близько 7 тис. тонн сірки.

Екологи називають наслідки шторму 11 листопада катастрофічними, відзначає РІА Новости. На думку експерта Національної академії наук України, професора Кентуккійського університету (США) Володимира ЗАХМАТОВА, забруднення морів нафтопродуктами у листопаді стало найбільшою в Україні екологічною катастрофою з часів аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

З цим не згоден В.САВЕЛЬЄВ. "Публікації в кримських і російських виданнях із заголовками "Крим – другий Чорнобиль" не мають під собою ніякої основи. Все це чистої води вигадка. Ось у мене свіжа довідка СЕС (санітарно-епідеміологічної служби) - вміст нафтопродуктів в основних районах (забруднення) йде на спад", - стверджує міністр курортів і туризму Криму.

У Керченській протоці 13 листопада було відмічено 50-кратне перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у воді, сталася масова загибель птахів і риби.

На українській території нафтопродуктами, змішаними з піском і водоростями, був забруднений берег острова Тузла в Керченській протоці, узбережжя протоки і 64 кілометри берегової лінії коси Арабатська стрілка в Азовському морі. 4 грудня співробітники Державної екологічної інспекції виявили забруднення акваторії Керченської протоки нафтопродуктами у вигляді нафтових плям і сріблястої плівки на поверхні води.