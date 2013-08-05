Головне за день: огляд топ-новин

Сьогодні виповнюється два роки з дня арешту Юлії Тимошенко

Її заарештували 5 серпня 2011 року під час розгляду так званої "газової" справи через те, що нібито "системно перешкоджала встановленню істини, порушувала порядок судового засідання, не виконувала розпорядження головуючого, свідомо затягувала процес, висловлювала неповагу до суду, а також до свідка", яким на той час виступав чинний прем'єр-міністр Микола Азаров.

Так, голова фракції ВО Батьківщина Арсеній Яценюк сподівається, що президент України Янукович покаже світу справедливість, прийме відповідальне політичне рішення та звільнить Тимошенко, а голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Ельмар Брок знову закликав негайно звільнити лідера української опозиції.

Голову донецької Батьківщини засудили до 3 років ув’язнення

Сьогодні, 5 серпня, виконувача обов'язків голови Донецької обласної організації ВО Батьківщина, екс-голову Покровської селищної ради Артемівського району Костянтина Матейченка Артемівським міськрайонним судом засуджено до 3 років позбавлення волі. Суд ухвалив вирок за незаконний видобуток корисних копалин.

Тим часом, адвокат Матейченка Євген Ісаєв заявив, що його підзахисного посадили у справі 9-річної давності, яка виглядає як "політична розправа", а самого адвоката навіть не пустили до зали суду.

Король Марокко спохопився, що випадково амністував серійного педофіла

Минулого вівторка, 30 липня, король Марокко Мохаммед VI помилував 48 іспанських громадян, що перебували в марокканських в'язницях. У списку на звільнення, де фігурували переважно наркоторговці, з незрозумілих причин опинився 65-річний педофіл Даніель Гальван, два роки тому засуджений до 30 років в'язниці за вчинення дій сексуального характеру щодо 11 дітей 2-14 років.

Поки незрозуміло, хто міг включити ім'я педофіла в список на помилування: своє авторство у його складанні заперечують і міністерство закордонних справ Іспанії, і міністерство юстиції Марокко.

Міндоходів: Обсяг надходжень до бюджетів всіх рівнів зріс на 3,9%

Обсяг надходжень до бюджетів всіх рівнів за 7 місяців року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9,2 млрд грн (3,9%) до 240,9 млрд грн.

МВС почало перевірку за фактом наруги панк-гурту зі США над прапором України

Міністерство внутрішніх справ України почало перевірки за фактом наруги музикантом Bloodhound Gang над прапорами Росії і України на концертах у Києві та Одесі.

Так, у Міністерстві закордонних справ України переконані, що правоохоронні органи вживуть відповідних заходів щодо інциденту з наругою над державним прапором.

Однак російські панк-рок музиканти Олександр "Чача" Іванов (соліст гурту Наїв) і Дмитро "Сід" Спірін (соліст гурту Таргани!) вважають занадто різкою реакцію російської громадськості на інцидент з американською групою Bloodhound Gang, один з музикантів якої публічно сплюндрував російський прапор.

Київрада збереться 19 серпня

Засідання сесії Київської міської ради призначено на 19 серпня.

Печерський суд «реанімував» справу проти Кличка, Яценюка і Тягнибока

Печерський районний суд Києва призначив на 28 серпня розгляд справи по суті за позовом громадянки Віри Іванової до лідерів опозиційних фракцій - Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока - за блокування роботи Верховної Ради в лютому цього року.

Музей Булгакова увійшов до двадцятки кращих літературних музеїв світу

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова – відділ Музею історії міста Києва визнано одним з двадцяти найкращих літературних музеїв світу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, таке рішення прийняли експерти першого Форуму літературних музеїв, який відбувся весною у Москві.

«Металіст» можуть виключити з нинішньої Ліги чемпіонів

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розгляне питання правомірності участі харківського "Металіста" в Лізі чемпіонів сезона-2013/2014 через скандал з договірним матчем кількарічної давності.

Молдова не знайшла в солодощах Roshen "нічого шкідливого"

Міністр сільського господарства Молдови Василь Бумаков вважає, що якість кондитерських виробів української корпорації Roshen відповідає всім нормам, тому немає жодних причин для заборони поставок продукції компанії до Молдови.

Казахстанські санепідеміологи також не виявили бензопірену у продукції української кондитерської компанії Roshen, повідомив головний санітарний лікар Казахстану Жандарбек Бекшин

Янукович доручив Азарову узгодити утилізаційний збір з правилами СОТ

Згідно з дорученням, прем’єр-міністр Микола Азаров має забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів. У них уряд має передбачити захист прав та економічних інтересів власників, які передають на утилізацію транспортні засоби, зокрема, в частині відшкодування їхньої вартості.

У НБУ пояснюють, що перекази з-за кордону переводити в гривню не потрібно

«Що стосується обмежень переказів з-за кордону, то ми розглядали питання обмеження розрахунків готівкою тільки в межах України. Щодо валютних переказів і операцій з валютою діють такі самі правила і положення, що діяли до сьогоднішнього дня, і ми жодних змін не планували», - сказала заступник голови Національного банку України Віра Ричаковська

Жертву «врадіївського згвалтування» виписали з лікарні

За словами медиків, вона одержала необхідне лікування і зараз почувається нормально.

Азаров вийшов з відпустки і взявся до роботи

Азаров перебував у відпустці з 15 липня, його обов'язки виконував перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.

В українських вишах розпочалася «друга хвиля» зарахування вступників

Сьогодні до 12-ї години вищі навчальні заклади України мали оприлюднити другий список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету.