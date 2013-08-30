Влада закликала одеситів до боротьби з догхантерами

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, за словами першого заступника мера Миколи Ільченка, «на жаль, в Одесі спостерігаються факти отруєння бездомних собак. У нашому місті це неприпустимо».

Він повідомив, що Департаменту екології доручено чітко взаємодіяти з правоохоронними органами в питанні виявлення таких фактів із притягненням винних до кримінальної відповідальності.

Ільченко зазначив, що в Одесі діє Програма охорони тваринного світу і регулювання кількості бездомних тварин на 2007-2015 роки, бродячі тварини стерилізуються, а мерія активно співпрацює і з притулком для бездомних тварин, і з багатьма громадськими організаціями, яким не байдужі питання захисту тварин.

На тему: У Львові догхантери потруїли бродячих псів, тварини гинули на очах у дітей

«За п'ять останніх років кількість бродячих собак природним, я наголошую, природним чином скоротилася майже на третину. Це – дуже добрий результат. І в «допомозі» у вигляді цькування бездомних тварин місто не має потреби і не матиме потреби», - заявив Ільченко.

У міськраді уточнили, що відловлених собак доставляють у добродійні установи «Притулок для захисту і допомоги бездомній тварині», який розташований на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги, де їх стерилізують і щеплять від сказу. Потім, згідно з Програмою охорони тваринного світу і регулювання кількості бездомних тварин в Одесі на 2007-2015 рр., тварин повертають в колишнє житло. Не підлягають поверненню в колишнє середовище проживання тільки агресивні, невиліковно хворі тварини, а також у разі укусів людей за умови наявності у потерпілих відповідної медичної довідки.

З січня 2013 року в Одесі відловлено 1,95 тис. собак, в колишнє місце існування випущено 1,272 тис. собак, частина знайшла господарів або живе в притулку.

«З моменту створення служби вилову бездомних тварин КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» виловлено майже 20 тис. собак. За словами екологів, простежується чітка динаміка скорочення кількості звернень одеситів із скаргами на кількість бродячих тварин. Департамент екології також закликає одеситів не залишатися небайдужими і в разі виявлення випадків отруєння тварин повідомляти про це в міліцію», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, громадськість Одеси стурбована відсутністю реакції міліції на факти масового винищування бездомних тварин. За даними Одеської спілки захисту тварин, тільки 5 квітня догхантери отруїли безліч тварин у різних районах міста.