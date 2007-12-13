”Пропаганду нацизму” Печерська міжнародна школа бере на себе

Міністерство освіти й науки оприлюднило результати перевірки ТОВ "Печерська міжнародна школа" щодо звинувачень у пропаганді нацизму на уроках історії.

Комісія міністерства кваліфікувала прийоми викладання теми "Геноцид: нацизм, холокост, сталінізм 1930-х років в Україні і геноцид у Руанді 1994 року" у навчальному закладі як "грубу методичну помилку", пише "Комерсант-Україна".

"Якщо взяти до уваги гасла на плакатах, підготовлених дітьми, то, звичайно, ми зіштовхнулися з пропагандою нацизму", - повідомили в прес-службі міністерства.

Надалі школі заборонили використовувати подібні методики викладання, а також посібник "Веймар і нацистська Німеччина" (Джон Хіт, Кріс Хінтон. Лондон).

Щоб роз`яснити ситуацію, що склалася, зі старшокласниками проведуть виховні бесіди.

Міністерство також рекомендувало розглянути доцільність подальшого викладання історії в Печерській міжнародній школі громадянином Ірландії Кієраном Шинкінсом.

Крім того, відомство звернулося в СБУ з проханням скоротити контракт учителя через "широкий розголос справи і підрив авторитету держави" відповідно до закону "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства" за ст. 31, 32 ("вигнання з України").

Тим часом у самій школі не знаходять ніяких порушень у роботі вчителя і жодних санкцій до нього застосовувати не мають наміру, пише видання.

"Містер Шинкінс працює в нас уже два роки, і жодних претензій до нього не було. Учитель викладав за програмою, розробленою в школі, тому провину і відповідальність за помилку керівництво візьме на себе", - повідомив прес-секретар Печерської міжнародної школи Роман Ільтьо.

Перевірку виконання рекомендацій Міносвіти має намір здійснити через місяць.

За цей час школа повинна оформити ліцензію Київської міськдержадміністрації на проведення освітньої діяльності. Документ дозволить чиновникам моніторити літературу, яка використовується при проведенні уроків і рекомендується для додаткової роботи учням.

Як відомо, скандал у престижній київській школі, де, зокрема, навчаються діти президента Віктора Ющенка, розгорівся на початку грудня: на уроці історії на тему нацизму Шинкінс дав учням 10-х класів завдання – вжитися в образ нациста і розробити передвиборні агітплакати Адольфу Гітлеру.

Плакати з гаслами "Вибирайте Гітлера!", "Робота дає миску юшки" були розклеєні по всіх стінах школи.

Після цього Міносвіти почало перевірку діяльності установи.

Українська правда