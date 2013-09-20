ФДМ планує продати Іллічівський судноремонтний завод наступного року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській області Олексій Косьмін.

«Швидше за все, приватизація Іллічівського судноремонтного заводу відбудеться наступного року. Це, мабуть, самий великий об'єкт, який у нас в стадії приватизації»,- сказав Косьмін.

За його словами, зараз здійснюється інвентаризація та оцінка майна даного підприємства.

Нагадаємо, Іллічівський судноремонтний завод ( ІСРЗ ) заснований в 1951 році - найбільше в Україні судноремонтне підприємство . Розташований в гавані Сухого лиману ( біля міста Іллічівськ Одеської області) , спеціалізується на ремонті всіх типів суден дедвейтом до 120 тис. т і виробництві універсальних морських контейнерів для перевезення сипучих вантажів. Надає послуги по суднобудуванню, машинобудуванню і деревообробці.

Має у своєму розпорядженні 4 плавучими доками , в числі яких - найбільший в Україні «60 -тисячник . Потужності заводу дозволяють ремонтувати близько 150 великотоннажних суден на рік.