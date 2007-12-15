Чорноморський флот закінчив роботи в Керченській протоці

Кораблі Чорноморського флоту Росії закінчили заходи щодо забезпечення екологічної безпеки в Керченській протоці після масової корабельної аварії.

Як повідомляє у суботу служба інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ, судна повернулися на основну базу Чорноморського флоту - до Севастополя.

11 листопада шторм призвів до безпрецедентних корабельних аварій в Азовському і Чорному морях: за один день потонули чотири судна, шість сіли на мілину, два танкери одержали пошкодження. З розломаного танкера "Волгонефть-139" в море вилилися близько двох тисяч тонн мазуту. На затонулих сухогрузах залишилося близько семи тисяч тонн сірки. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Як повідомила служба інформації флоту, за вказівкою головнокомандуючого ВМФ Росії, Чорноморський флот відрядив до Керченської протоки колекторне судно КІЛ-25 для участі в роботах на місці затонулої носової частини танкера "Волгонефть-139".

Екіпаж упродовж кількох тижнів у складних погодних умовах перекачував 1200 тонн мазуту і нафтової емульсії з баків "Волгонефті" на транспортне судно.

Капітан 1 рангу Андрій Чабаненко, який безпосередньо брав участь в операції, зазначив що "основний етап робіт на місці краху судна виконаний, вирішена екологічна проблема".

За повідомленнями Росгідромету, в Керченській протоці спостерігається пониження концентрації нафтопродуктів.