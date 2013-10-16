Банкіри очікують повернення УЗ на зовнішні ринки запозичень в 2014 році

Про це УНІАН заявили банкіри, які брали участь в Українському форумі транспортної інфраструктури.

«Якщо ринки нормалізуються, а я сподіваюся, що це відбудеться не пізніше початку наступного року, у «Укрзалізниці» є всі можливості ще раз вийти на ринок. Це звичайно, рішення, яке має прийняти керівництво "Укрзалізниці". Як мінімум аналогічну за об'ємом операцію «Укрзалізниця» може провести», - заявив Ігор Мітюков, директор Morgan Stanley Ukraine.

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«Якщо залізниця захоче ще раз вийти, я впевнений - буде попит. І це буде правильне рішення», - додав директор Sberbank CIB Ілля Давидов, уточнивши, що інвестори вірять в українського залізничного монополіста завдяки його хорошим кредитним якостям і фінансовим результатам.

«У інвесторів дуже хороше ставлення до залізниці, бо це хребет української економіки. І в неї вірять», - зазначив російський банкір.

При цьому банкіри підкреслили, що для нового успішного виходу на ринок запозичень «Укрзалізниці» необхідно продовжити проведення реформ в галузі, зокрема, завершити створення акціонерного товариства на базі держкомпанії.

«Головне, щоб швидше закінчили процес реформування монополіста і «Укрзалізниця» вже як акціонерне товариство могло вийти єдиною особою на ринок міжнародного капіталу, а не так як це було раніше зроблено - за рахунок взаємного поручительства шести залізниць. Це, на жаль, ускладнює роботу і вимагає додаткових зусиль по роботі з інвесторами, щоб пояснити їм, чому така складна модель», - сказав Мітюков, додавши, що багато чого буде залежати від того, як розвиватиметься борговий портфель монополіста, але раніше вибудувана фінансова модель передбачає можливості подальших виходів на ринок запозичень.

Одночасно банкіри проаналізували успіх проведеного в травні дебютного розміщення п'ятирічних єврооблігацій, звернувши увагу на те, що перед цим була проведена величезна юридична робота, і лід-менеджерам вдалося об'єднати в якості єдиного позичальника за допомогою взаємного поручительства шість залізниць, які входять до «Укрзалізниці».

«Об'єднана команда, об'єднаний позичальник зміг доручити НЕ 100 і не 200 млн, а 500 млн доларів. Це свідчить про проведені величезні інтелектуальні зусилля, що забезпечили успіх угоди. Якби залізниці виходили на ринок по одному, то і ціна була б більшою, і розмір запозичення був би меншим», - заявив Мітюков.

«Угода чудова і відмінна в тому плані, що вона перша без державних гарантій. Вона велика - на 500 млн доларів і вона на 5 років. Такого прецеденту для держкомпанії ніколи не було, - зазначив Ілля Давидов, уточнивши, що інша держкомпанія - «Нафтогаз України» виходила на ринок запозичень тільки під держгарантії.

Банкіри також вважають, що «Укрзалізниці» в ході травневого розміщення вдалося залучити величезне коло інвесторів завдяки роботі з провідними світовими рейтинговими агентствами, які підтвердили рейтинг компанії на рівні суверенного.

«На цей факт не міг не звернути уваги жоден професійний інвестор, - зазначив Мітюков, також вказавши, що була проведена успішна робота з безпосередніми інвесторами - роуд-шоу були проведені у всіх провідних фінансових центрах світу.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2013 «Укрзалізниця» провела розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн дол. Прибутковість цих боргових паперів з погашенням в травні 2018 знаходиться на рівні 9,5 %. Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» направить 500 млн дол, отриманих від розміщення п'ятирічних євробондів, на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування короткострокового кредитного портфеля.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій фінальний довгостроковий рейтинг в іноземній валюті «B -».

Крім того, Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті «Укрзалізниці» на рівні «B-», а також національний довгостроковий рейтинг «BBB + ( ukr )» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B». Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий корпоративний рейтинг.

Відразу після випуску експерти назвали випуск облігацій «Укрзалізниці» успішним завдяки проведеним реформам в галузі.