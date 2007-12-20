Обрано заступника голови Конституційного суду
18:00, 20 грудня 2007Суспільство
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Василя Бринцева делегував до КС з`їзд суддів
Заступником голови Конституційного Суду України обрано суддю Василя БРИНЦЕВА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
За даними прес-служби, заступника голови КС було обрано сьогодні на спеціальному пленарному засіданні Суду за пропозицією голови Конституційного Суду Андрія СТРИЖАКА.
Довідка УНІАН. В.БРИНЦЕВ (1951 року народження) був призначений суддею Конституційного Суду України в листопаді 2005 року на Сьомому з’їзді суддів України.
4 серпня 2006 року після складення присяги вступив на посаду судді КС. Кандидат юридичних наук, професор. Заслужений юрист України.
Раніше заступниками голови КС були Валерій ПШЕНИЧНИЙ та Сюзанна СТАНІК.
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