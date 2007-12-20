Обрано заступника голови Конституційного суду

Заступником голови Конституційного Суду України обрано суддю Василя БРИНЦЕВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

За даними прес-служби, заступника голови КС було обрано сьогодні на спеціальному пленарному засіданні Суду за пропозицією голови Конституційного Суду Андрія СТРИЖАКА.

Довідка УНІАН. В.БРИНЦЕВ (1951 року народження) був призначений суддею Конституційного Суду України в листопаді 2005 року на Сьомому з’їзді суддів України.

4 серпня 2006 року після складення присяги вступив на посаду судді КС. Кандидат юридичних наук, професор. Заслужений юрист України.

Раніше заступниками голови КС були Валерій ПШЕНИЧНИЙ та Сюзанна СТАНІК.