Росія посилює вимоги до трудових мігрантів - ЗМІ

Тим, хто не впишеться в дані вимоги, у працевлаштуванні на території Росії буде відмовлено, пишуть "Известия".

Нові вимоги до кваліфікації трудових мігрантів викладені в проекті постанови уряду «Про вимоги до рівня кваліфікації і знань іноземних громадян та осіб без громадянства , які направляються для роботи в РФ». Як випливає з документа, вони торкнуться високооплачуваних трудових мігрантів, які прибувають з країн - членів СОТ для роботи у представництвах і філіях іноземних компаній , зареєстрованих на території Росії.

При цьому трудовий дохід мігрантів повинен бути не менше 2 млн рублів на рік (167 тис. рублів на місяць). Як повідомили у відомстві, виключення будуть зроблені тільки для генеральних директорів філій або «дочірніх структур» іноземних компаній. До всіх інших, починаючи з заступників гендиректорів, будуть пред'являтися нові вимоги.

Зокрема , трудовий стаж запрошених іносотрудніков повинен становити не менше трьох років , вони повинні мати або державні нагороди , або вчений ступінь. Або володіти результатами інтелектуальної діяльності - наукова робота, літературний твір і т.д. , - авторами або співавторами яких вони є. У міністерстві особливо відзначили, що експатам, невідповідним даним вимогам, дозволу на роботу видаватися не будуть.

Заступник голови комітету Держдуми з праці, соціальної політики і справ ветеранів Олена Афанасьєва вважає, що заходи, запропоновані міністерством, необхідні.

Іншої позиції дотримуються в думському комітеті у справах національностей. Гаджімет Сафаралієв вважає, що посилення вимог до фахівців може вплинути на невеликі компанії з невисоким рівнем менеджменту. Сафаралієв вважає, що державі не потрібно втручатися в їх кадрову політику.

Станом на жовтень 2013 року, на території Росії зареєстровано 6357 акредитованих представництв і філій іноземних компаній, яких торкнеться нововведення.

Експерти впевнені , що виконання вимог зачепить не стільки фахівців з прогресивної частини СОТ, скільки громадян, яких запрошують на роботу до Росії з країн третього світу і колишніх союзних республік. Нагадаємо , що учасниками СОТ є Киргизстан, Таджикистан, Україна, Грузія, країни Балтії й держави Азії та Африки.