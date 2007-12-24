Новий рік на Майдані Незалежності: фольклор, концерт для дорослих і фейєрверк

Святкування Нового року на центральній площі столиці - Майдані Незалежності - розпочнеться 31 січня о 21.00 і триватиме до 1-ї години ночі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними прес-служби, згідно з програмою свята, на киян о 21.00 чекає фольклорна програма, о 22.00 виступатимуть музичні колективи для дорослої аудиторії. А після гучних феєрверків опівночі, що триватимуть 20 хвилин, на сцені виступатимуть молодіжні гурти.

Наразі відбувається активна підготовка до свята та затверджується остаточна версія програми «Новорічна ніч - 2008», зазначили в КМДА.