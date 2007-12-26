Київміськбуд: більше відрахувань - дорожче житло

Збільшення нормативів пайової участі забудовників при будівництві у три рази, що заплановане владою Києва, призведе до подорожчання житла в столиці на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-президент холдингової компанії «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«Ми звернулися до міського голови з нашою точкою зору, щоб він переглянув цю позицію. Тому що ми порахували і прогнозуємо: такі дії призведуть до подорожчання житла в Києві без будь-яких інших ринкових дій до 20%. Це однозначно», - сказав він.

На думку В.МОЖАРА, застосування нових коефіцієнтів пайової участі призводить до його збільшення в три-чотири рази. «Якщо я цього року сплатив 154 млн. коштів пайової участі, помножте це хоча б на три. Це більш як півмільярда коштів, які потрібно вилучити з обороту забудовників і віддати місту. Це дуже різке збільшення, і його необхідно якимсь чином локалізувати», - пояснив перший віце-президент компанії.

В.МОЖАР сподівається, що депутати Київради правильно зрозуміють цю позицію і внесуть свої пропозиції для того, щоб врегулювати це питання. «Було б добре, якби не міняли (норму пайової участі - УНІАН)», - додав він.

В.МОЖАР нагадав, що паралельно забудовники зобов`язані відраховувати і передавати безкоштовно місту при відведенні земельних ділянок 20% - у центральній частині міста і 10% - на інших територіях.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Київрада прийняла до розгляду Програму соціально-економічного і культурного розвитку столиці на 2008 рік.

Після презентації програми більшість депутатів Київради висловилася проти п.2 цієї програми, в якому йдеться про збільшення втричі нормативів пайової участі інвесторів при здійсненні будівництва. Вони зазначали, що таке рішення має ухвалюватися окремо Київрадою і, крім того, воно призведе до значного подорожчання вартості квартир у Києві.

В результаті першого голосування за підготовлений проект рішення проголосували близько 30 депутатів Київради, і лише після прийняття до уваги зауважень депутатів, згідно з якими доповнення 2 було виключене, рішення було ухвалене.

Як зазначив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, доповнення 2 буде доопрацьоване і внесене пізніше на розгляд сесії.