Уряд розраховує на допомогу з боку Росії - Мунтіян

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян сказав у ході відеомосту Київ-Москва, відповідаючи на питання, чому склалася така економічна ситуація, коли країна не може обійтися без зовнішніх запозичень.

«За все відповідає і відповідатиме уряд України», - сказав Мунтіян.

«Уряд робить усе можливе, щоб забезпечити макроекономічну стабілізацію, і говорить про це чесно, звертається до народу, показує, що він робить, щоб забезпечити громадянам соціальні програми, запустити економіку», - додав він.

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Мунтіян зазначив, що розвиток відносин з Митним союзом і Росією є пріоритетним напрямом для уряду.

«У складних умовах, коли на практиці показали, хто друг, а хто ворог, можу сказати, що я бачу, хто надасть реальну допомогу Україні, щоб не допустити дефолту. Думаю, країни Співдружності, країни Митного союзу, і перш за все РФ, нададуть необхідну фінансово-економічну допомогу, згідно з нашими домовленостями», - зазначив він.

За словами Мунтіяна, в умовах політичної нестабільності забезпечити економічне зростання нереально. При цьому він нагадав, що 2012 року зростання ВВП в Україні становило 0,2% від ВВП. Мунтіян зазначив, що, можливо, були помилки уряду, що пов'язане з чинниками впливу - зовнішнім і внутрішнім.

Він повідомив, що цього року падіння ВВП спостерігається на рівні 0,6%, хоча уряд планував зростання.

«Уряд шукає рішення і джерела. Якщо буде забезпечена політична стабільність, уряд України справиться. Головне - не допустити кризи в системі управління державою», - сказав урядовий уповноважений.

Він упевнений, що зараз пристрасті в Україні розжарилися, і потрібно шукати шляхи виходу з кризи.

«Це треба здійснити через вибори, а не через акції непокори, революції, які є незаконними», - сказав він.

Мунтіян підкреслив, що влада і опозиція повинні сісти за стіл переговорів і зробити все можливе, щоб запобігти протистоянню.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Україна переживає гостру політичну кризу. Спочатку громадяни протестували проти непідписання Угоди про асоціацію з ЄС і згортання євроінтеграції. Проте після жорстокого розгону столичного Євромайдану 30 листопада головною вимогою стало питання зміни влади. У неділю, 1 грудня, відбулася акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяв участь понад півмільйона осіб. У Народному віче «Марш мільйонів» 8 грудня, за словами опозиції, взяли участь близько мільйона чоловік. Акції протесту продовжуються.