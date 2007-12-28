Тимошенко продовжить мораторій на продаж землі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має бути продовжено доти, доки в країні буде створено ринок землі.

Про це вона заявила 27 грудня в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

«Ми продовжуватимемо мораторій (на продаж землі – УНІАН), доки ми не зробимо нормальне законодавче забезпечення цього процесу і не побудуємо нормальний ринок», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши при цьому, що термін мораторію залежить від того, наскільки швидко парламент зможе прийняти закони, що стосуються формування ринку землі.

«Це залежить від парламенту. Уряд всі законопроекти подасть, і все робитиме, як слід», - підкреслила вона.

«Не можна зняти мораторій на продаж сільськогосподарської землі, коли немає практично жодного необхідного закону, який створює ринок землі. Куди землю робити товаром..? Щоб розкупили, як колись ваучери за, вибачте, безцінь, а потім на вторинному ринку продавали за мільярди? Немає ринку землі, не створений він. З другого боку, ви маєте рацію, що тіньовий ринок сільськогосподарської землі сьогодні існує, сьогодні землю сільськогосподарського призначення міняють за призначенням і практично продають в тіньовому режимі. Потрібно якнайшвидше приймати всі закони, які формують ринок землі, але землею повинні володіти громадяни України, які живуть і працюють на цій землі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що на сьогодні всю землю роспайовано, проте держава не регулює відношення власника паю і орендаря. «Селянин повинен одержувати більше відсотків (за оренду землі – УНІАН), ніж в банку, інакше йому треба землю продати, покласти гроші в банк і одержувати відсотки», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО. Вона переконана, що сьогодні за оренду землі потрібно платити не менше 12% від її реальної вартості. «А у нас сьогодні просто з селян знущаються», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне ухвалення протягом першого півріччя 2008 року комплексу законів, що стосуються продажу землі, і переконаний, що необхідно підготувати відповідне законодавство і зняти з 2009 року мораторій на продаж сільгоспземель.

Довідка УНІАН. В Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.