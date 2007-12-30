Чернівці просять грошей у земляка-Яценюка

Сесія Чернівецької міської ради прийняла звернення до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України з нагоди відзначення 600-річчя Чернівців та доручила міському голові Миколі ФЕДОРУКУ особисто передати його Арсеніу ЯЦЕНЮКУ, який родом з Чернівців і де живуть його батьки.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради нагадали керівникам парламенту та уряду, що свого часу Верховна Рада та Кабінет міністрів вже ухвалили низку важливих документів щодо відзначення у жовтні 2008 року 600-річчя Чернівців. Ними передбачалося надати місту впродовж трьох років субвенцію у сумі 150 мільйонів гривень на збереження історико-архітектурного центру. Проте «зазначене фінансування залишилося на папері, що зупинило цілий комплекс розпочатих та спроектованих робіт», повідомили у міськраді.

"Оскільки до ювілею Чернівців залишилася обмаль часу, міська рада настійливо просить Кабмін передбачити у держбюджеті на 2008 рік у повному обсязі кошти, що були раніше заплановані для гідної підготовки та відзначення 600-річчя першої писемної згадки про Чернівці", - наголошується у зверненні.

На підготовку та відзначення ювілею місто у 2006-2008 роках мало отримати, згідно постанови Верховної Ради, підтвердженої відповідними розпорядженнями Кабміну, 150 млн. грн. – по 50 млн. грн. щорічно.

У 2006 році місто ці кошти отримало, а у 2007 році з держбюджету не надійшло жодної копійки, не зважаючи на те, що у березні було прийнято відповідне розпорядження Кабміну, зазначається у зверненні депутатів міськради.

У 2006-2007 роках в місті розпочато роботи на десятках важливих історичних та соціальних об’єктах, фінансування яких передбачалося за кошти з держбюджету.