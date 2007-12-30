Харківська міськрада затвердила бюджет

30 грудня сесія Харківської міської ради затвердила бюджет міста на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, за прогнозними розрахунками обсяг зведеного бюджету міста по доходах, без урахування субвенцій з державного бюджету України, становитиме 2 млрд. грн. Обсяг зовнішньої позики – 505 млн. грн. По витратах – 2,4 млрд. грн. Крім того, обсяг погашення облігацій внутрішньої місцевої позики, випущеної в 2005 році, становить 100 млн. грн.

Загальний фонд по доходах і витратах прогнозується в сумі 1 млрд. 706,7 млн. грн. (проти 1, 4 млрд. грн., очікуваних в цьому році).

В 2008 році очікується істотне збільшення мінімальної зарплати і подальше збільшення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери. Мінімальна зарплата збільшується: з 1 січня з 460 до 515 грн.; з 1 квітня - до 525 грн.; з 1 жовтня – до 545 грн. і з 1 грудня - до 605 грн.

За проект бюджету проголосували 79 депутатів. Внесення змін до міського бюджету планується в березні 2008 році.