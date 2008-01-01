Сьогодні - 99-а річниця з дня народження Степана Бандери

Сьогодні на Івано-Франківщині відзначили 99-у річницю з дня народження провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на родинному обійсті С.Бандери у селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області відбулися панахида та урочисте віче з цієї нагоди. На віче прибули ветерани Української Повстанської Армії, народні депутати України, керівники області і Калуського району, лідери політичних партій та громадських організацій, жителі села, які поклали вінки і квіти до пам’ятника ”лицареві духу й звитяги”.

Промовці називали С.Бандеру “героєм нашої нації, великим сином України”, ставили його ім’я в один ряд з такими синами українського народу як Симон Петлюра, Євген Коновалець, Роман Шухевич та сотнями інших героїв, між якими існує найтісніший ідейний зв’язок” та ініціювали у своїх виступах прохання до Президента України присвоїти провідникку ОУН звання Героя України посмертно.

За словами голови Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотія ВОЛОДИМИРСЬКОГО, “із сучасного покоління українців, вихованих на прикладах боротьби і життєвого шляху Степана Бандери та його побратимів, з’явиться нарешті провідник, котрий виведе наш народ на дорогу свободи і щастя”.

Учасники віча також ознайомилися з новою експозицією із життя С.Бандери в меморіальному комплексі його імені, а учні Староугринівської загальноосвітньої школи поклали до пам’ятника гірлянду Слави. По закінчені віча відбувся концерт.

Сьогодні вінки і квіти до барельєфа С.Бандері від громадськості було також покладено на однойменній вулиці в Івано-Франківську. А завтра, 2 січня, в Івано-Франківському Народному домі №1 відбудеться святковий концерт з нагоди 99-річчя від дня народження С.Бандери.

Довідка УНІАН. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року. На Івано-Франківщині обласна рада 2008 рік проголосила Роком Степана Бандери.