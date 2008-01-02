У Львові росіянин придбав квиток до Москви за фальшиві гривні
18:44, 02 січня 2008Суспільство
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Порушено кримінальну справу
В аеропорту “Львів” співробітники лінійного відділу внутрішніх справ затримали громадянина Російської Федерації, який придбав квиток на літак в касі аеропорту, розрахувавшись за нього підробленими грошима.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України у Львівській області, 48-річний громадянин міста Долгопрудное (Російська Федерація) в касах львівського аеропорту придбав квиток на 31 грудня на рейс сполученням “Львів-Москва”, розрахувавшись за нього фальшивими грошима в сумі 600 грн. Правоохоронці відразу затримали чоловіка.
За даним фактом порушено кримінальну справу.
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