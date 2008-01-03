”Українським” китайцям не дали відсвяткувати Новий рік у Європі

Напередодні Нового року прикордонники Чопського та Мукачівського загонів затримали дві групи незаконних мігрантів з Китаю.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, першу групу у складі 9 осіб було затримано на ділянці прикордонної застави “Паладь Комарівці”, за 2 км від лінії кордону.

Про затримання китайців прикордонники поінформували словацьких колег, які несуть службу на суміжній території.

Через декілька годин неподалік прикордонної застави “Дяково” було затримано другу групу незаконних мігрантів з Китаю. Цього разу правоохоронці знайшли їх за 20 км від лінії кордону, в місті Виноградів.