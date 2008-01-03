У Вінниці співробітників ЖЕКів відправлять до психологів

З 2008 року з персоналом вінницьких житлово-експлуатаційних контор працюватимуть психологи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.

"Не хочете працювати із людьми - будемо запрошувати психологів-викладачів педагогічного університету, аби змінити вашу психологію і ставлення до мешканців, чиї будинки ви обслуговуєте", - сказав мер.

За словами В.ГРОЙСМАНА, загалом усних і письмових звернень від громадян було більше 13 тисяч, серед них було багато повторних. "Найчастіше звернення були пов`язані із неякісним виконанням заявок або ж безвідповідальністю самих виконавців", - зазначив мер Вінниці.

В.ГРОЙСМАН повідомив, що окрема частина звернень стосувалась некоректної поведінки персоналу ЖЕКів стосовно мешканців. "Як тільки почую про хамство, звільняйте цю людину - прощення їй не буде. Проаналізувати всю вашу роботу я можу в режимі реального часу за три секунди, вона є абсолютно відкритою для мене", - звернувся до працівників ЖЕКів мер Вінниці.

Як повідомляв УНІАН, з жовтня 2007 року у Вінниці діє сайт «Диспетчер». Його створено для систематизації даних, що надходять від громадян, та контролю виконавчої дисципліни у підпорядкованих організаціях - міських електромережах, ЖЕКах, службах термінового виклику. «Диспетчер» дозволяє зберігати всю інформацію по заявках громадян у систематизованому і структурованому вигляді. Це нововведення дозволяє керівництву міста здійснювати моніторинг роботи управлінь міської ради та реагування на звернення громадян, що надходять на телефон диспетчерської служби міськвиконкому «060».