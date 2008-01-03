Олександра Абдулова поховають на Ваганьковському кладовищі

Прощання з Олександром АБДУЛОВИМ пройде 5 січня о 10.30 у фойє театру "Ленком", де він пропрацював більш як 30 років.

Як повідомляє газета «Комсомольская правда» з посиланням на заступника директора «Ленкома» Сергія ВОЛЬТЕРА, актор помер сьогодні о 7.20 у Центрі серцево-судинної хірургії імені Бакулєва. О.АБДУЛОВУ було 54 роки.

Поховають актора у суботу на Ваганьковському кладовищі.

Останні місяці О.АБДУЛОВ боровся з раком легенів. Діагноз йому поставили на четвертій стадії хвороби цього літа. Він проходив лікування в кращих клініках Москви та Ізраїлю, проте його організм був настільки ослаблений, що не міг витримати багатьох способів лікування. Перед Новим роком актор потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом.

У грудні Президент Росії Володимир ПУТІН вручив О.АБДУЛОВУ орден «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня. Тоді актор ділився планами на майбутнє і був повний оптимізму.

О.АБДУЛОВ народився 29 травня 1953 року в театральній сім`ї. У 1975 році закінчив ГІТІС (курс І.М.Раєвського) і був прийнятий в трупу театру «Ленком».

У ряді найвідоміших театральних робіт О.АБДУЛОВА - ролі лейтенанта Плужникова в спектаклі за повістю "У списках не значився", Хоакіна в рок-опері "Зірка і смерть Хоакіна Мур’єтти", Фернандо Лопеса і Людини театру в рок-опері "Юнона і Авось".

Широку популярність О.АБДУЛОВУ принесли також його роботи в кіно: "Звичайне чудо" (1978), "Той самий Мюнхгаузен" (1979), "Будинок, який побудував Свіфт" (1983), "Формула любові" (1984), "Убити дракона" (1988).

За свої роботи в театрі і кіно О.АБДУЛОВ був неодноразово удостоєний різних нагород і звань. У 1986 році він став заслуженим артистом РРФСР, а в 1991 році - народним артистом Росії.