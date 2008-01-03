Голова Нафтогазу не знайшов газу у сховищах, і взагалі - нічого втішного

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила 2007 рік із збитками близько 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«У 2006 році збитки компанії склали 2,5 млрд. грн., а в 2007 році буде десь близько 5 млрд. грн. збитків», - сказав О.ДУБИНА.

Голова компанії уточнив, що після першого ознайомлення з результатами фінансово-господарської діяльності «Нафтогазу» «не знайшов нічого втішливого». Він зазначив, що в сховищах відсутній запас природного газу і не зведений баланс обсягів постачання і споживання газу. «Єдине, що на сьогодні є з балансу – це 651 млн. кубічних метрів газу, і то цей газ знаходиться в держрезерві. Більше ніякого газу в сховищах немає», - додав він.

О.ДУБИНА також повідомив, що НАК «Нафтогаз України» в 2007 році скоротив видобуток власного газу.

За його словами, «Нафтогаз України» займається тільки платежами за споживання газу населенням і підприємствами теплокомуненерго. «Усе, що приносить прибуток, зокрема вся промисловість, виведені на структури, створені як спільні підприємства, котрі заробляють на НАК «Нафтогаз України», - заявив О.ДУБИНА

Він також повідомив, що підготував листа на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з питань закупівель, які здійснював НАК «Нафтогаз України» через Тендерну палату. За його словами, приміром, за закупівлю паперу переказувалося 2% від загальної вартості тендеру.