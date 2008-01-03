У Харкові затримали групу торговців наркотиками

Працівники харківської міліції затримали групу у складі трьох осіб, які займалися торгівлею наркотиками.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

За інформацією ЦГЗ, у ході досудового слідства встановлено організатора угрупування - раніше судимого жителя Харкова, і двох виконавців, які також раніше уже притягалися до кримінальної відповідальності.

Під час затримання у зловмисників було вилучено 14,5 тис. грн., здобутих злочинним шляхом від торгівлі наркотиками, 170 мл екстракційного опію та 3,5 кг макової соломки.

Кримінальну справу порушено за матеріалами обласного Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (ст. 307 ч.2 Кримінального кодексу України). Вона перебуває у провадженні слідчого управління ГУМВС України у Харківській області.

Стосовно затриманих обрано запобіжний захід – утримання під вартою у СІЗО.