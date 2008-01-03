Аварію на Львівській залізниці планують ліквідувати сьогодні

Триває ліквідація зсуву грунту під залізничним полотном на 124-му кілометрі ділянки Самбір-Сянки Львівської залізниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Укрзалізниці”, аварійно-відновлювальні роботи здійснюються цілодобово. До них залучено 150 осіб та декілька десятків одиниць залізнично-будівельної техніки. Протягом 1-2 січня вже виконано роботи з вирізки перезволоженого грунту земляного полотна протяжністю близько 30 м і глибиною 6 м, здійснюються заходи для відведення води з тіла настилу. Ведуться роботи з відсипки непридатного зволоженого земляного полотна, замість якого закладається новий щебінь. До кінця доби залізничники планують завершити відновлювальні роботи та відновити рух потягів.

Причиною зсуву грунту, який стався 1 січня о 7.00 на 124 км між станціями Жовтнева і Явора на ділянці Львів-Самбір-Ужгород, стало переміщення глибинних грунтових вод у результаті невизначених змін геології гірських порід. Відбулась деформація колії протяжністю близько 30 м. Завдяки системному контролю за безпекою руху залізничники зуміли вчасно виявити пошкодження і припинили на цій ділянці рух поїздів.

Ділянка Самбір-Сянки побудована у 1904 році.