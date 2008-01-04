Прикарпатська Яремча прийняла мільйонного туриста

Курортна Яремчанщина Івано-Франківської області у 2007 році прийняла мільйонного туриста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міського голови Яремчі Ігор ЯКІВЧИК.

За його словами, мільйонним туристом став житель Дніпропетровська, якому урочисто вручили спеціальний приз – лижі і десятиденну путівку на відпочинок.

Першими туристами 2008 року визначили київську сім’ю з трьома дітьми, якій також вручили путівку на відпочинок.

І.ЯКІВЧИК наголосив, що у попередні роки у розвиток туристичної галузі на Яремчанщині було інвестовано 360 млн. грн. За його словами, Яремча хоче відродити славу курорту, коли у санаторіях оздоровлювалося до 3 млн. туристів щороку, щоправда, за часів СРСР.

Заступник міського голови Яремчі переконаний, що місту вдасться відродити колишню славу, оскільки інвестиції у розвиток туристичної галузі з кожним роком зростають, поліпшується сервіс, відкриваються нові бази відпочинку, активно розвивається “зелений” сільський туризм. За його словами, торік 42% надходжень у бюджет міста були саме від туризму.

Цими днями Яремча відзначає 30-річчя отримання статусу міста обласного значення. На Прикарпатті є п’ять міст з таким статусом: Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Болехів і Яремча.