З 1 січня подорожчали залізничні квитки

З 1 січня набув чинності наказ Міністерства транспорту і зв`язку від 29 жовтня 2007 р. «Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні».

Текст документа розміщений на сайті Верховної Ради.

Наказ від 29 жовтня 2007 р. №977 підписаний екс-міністром транспорту Миколою РУДЬКОВСКИМ і зареєстрований у Мінюсті 31 жовтня під N 1228/14495.

Зокрема, документом вноситься доповнення в наказ Мінтрансзв’язку від 26 квітня 2006 N395. Так, до вартості проїзду пасажирів у пасажирських потягах з 1 січня 2008 р. застосовується індексація 1,25. Одночасно наказом відміняється підвищення тарифів з 1 листопада 2007 р. на 5% у рамках поетапного підвищення в 2007 році.

Як пояснили УНІАН в Мінтрансзв’язку, реально підвищення складе 10%, по відношенню до останнього рівня тарифів, які підвищилися востаннє в липні 2007 р., в цілому ж підвищення, в порівнянні з січнем 2007 р., складе 25%.

Нагадаємо, згідно з наказом Мінтрансзв’язку від 26 квітня 2006 N395 тарифи для пасажирів «Укрзалізниці» були підвищені з червня 2006 р. в середньому на 43%. Потім міністерство мало намір підвищити тарифи з 1 лютого на 10%, з 1 квітня – на 21% і з 1 липня 2007 року – на 33%. Проте ці підвищення були скасовані, і в січні 2007 р. вийшов наказ Мінтрансу, яким з 1 березня 2007 р. тарифи було вирішено підвищувати поетапно, в цілому за 2007 р. на 25% - з 1 березня на 5%, з 1 травня ще на 5%, 1 липня - ще на 5%, з 1 вересня – на 5% і з 1 листопада – на 5% (відповідно, індексація по місяцях встановлювалася на рівні 1,05; 1,10; 1,15;1,20 і 1,25). Проте були тільки три підвищення – з березня, травня і липня (т.ч. в цілому на 15%). У серпні 2007 р. Мінтрансзв’язку видало новий наказ, яким відмінило чергове підвищення у вересні. Потім Кабмін прийняв рішення не підвищувати тарифи в 2007 році. Екс-міністр М.РУДЬКОВСЬКИЙ не раз заявляв, що подальшого підвищення залізничних перевезень пасажирів не буде до кінця 2007 р., а також заперечував можливість їх підвищення в 2008 році.

Наприкінці грудня 2007 р. новий міністр транспорту Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що всі дії за залізничними тарифами, які були прийняті попереднім керівництвом, зараз вивчаються і рішення по них буде прийняте після схвалення держбюджету на 2008 рік.