Кращий символ Києва (опитування)

Кращим символом української столиці назвали каштан 18% опитаних киян.

Такі результати телефонного опитування жителів Києва, оприлюдненого в газеті “Хрещатик”.

При цьому, на запитання "Які символи найкраще характеризують Київ?", 17% назвали Києво-Печерську лавру. Андріївський узвіз бачать символом української столиці 15% киян, Майдан Незалежності - 14%, вулицю Хрещатик - 12%.

Практично кожен десятий (9%) назвав символом сталеву скульптуру Батьківщини-матері в комплексі Меморіального музею Великої Вітчизняної війни, 8% респондентів - транспортні пробки, а 7% - встановлений у 1888 р. пам`ятник Богдану Хмельницькому.