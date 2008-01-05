Вінського не радує ситуація в ”Укрзалізниці”

У 2007 році "Укрзалізниця" спрацювала без прибутку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ у п`ятницю на прес-конференції в Кременчуці.

"Ви знаєте, що я новий міністр, і тому я уважно сьогодні вивчаю ситуацію в "Укрзалізниці". Вона нас не радує. Вона дуже тривожна. 2007 рік підприємство закінчило з нульовим прибутком. Це дуже тривожна тенденція", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами міністра, нульовий результат роботи, він прирівнює до збиткового результату.

Довідка УНІАН. Згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України фінансовим планом "Укрзалізниці", чистий прибуток відомства в 2007 році мав скласти 800,6 млн. грн. Загальний дохід залізничного відомства в 2007 році був затверджений на рівні 27,5 млрд. грн., що на 4,8 млрд. грн. більше фінплану 2006 року.