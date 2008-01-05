Журі Каннського кінофестивалю очолить володар ”Оскара” (фото)

Володар "Оскара" актор і режисер Шон Пенн стане главою журі знаменитого Каннского кінофестивалю.

Про це повідомили організатори одного з найпрестижніших кінооглядів, передає Бі-бі-сі.

За словами директора фестивалю Тьєррі Фремо, Пенн втілює собою "незалежне американське кіно так само, як і симпатичний нам образ Америки".

47-річний актор і режисер у своїй офіційній заяві відзначив, що "дуже чекає" можливості взяти участь у фестивалі.

"Останні декілька років стали часом відродження кінотеатрів у всьому світі. Протягом багатьох років Каннский фестиваль був центром, що відкриває нове в кінематографі", - заявив Пенн.

Каннский фестиваль, який стане 61-м за ліком, цього року почнеться 14 травня.

Головний приз фестивалю - "Золота пальмова гілка" - буде вручений 25 травня.

Пенн одержав премію "Оскар" за роль у фільмі "Таємнича річка".

Остання режисерська робота Піна, драма Into the Wild одержала декілька номінацій на премію Screen Actors Guild Awards, що вважається індикатором номінантів на "Оскара".

Минулого року жюрі Каннского фестивалю очолював британський кінорежисер Стівен Фрірз.

Тоді "Золота пальмова гілка" дісталася румунському фільму "Чотири місяці, три тижні і два дні".