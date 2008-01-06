Президент вітає українців з Різдвом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українців зі світлим святом Різдва Христового.

“Нехай різдвяні дзвони – вісники народження Господа і Спасителя – принесуть у ваші домівки мир і тепло. Вірю, що відродження християнських цінностей і глибинних народних традицій духовно збагатить українську націю”, йдеться у вітанні глави держави, повідомляє прес-служба Президента .

В.ЮЩЕНКО побажав українцям, “щоб святковий настрій, смачна кутя і весела коляда об`єднали вас у щасливому родинному колі, наповнили чистими помислами та вірою у краще майбутнє”.