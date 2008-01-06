Ющенко: всі діти-сироти зможуть безкоштовно здобути вищу освіту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що всі діти-сироти матимуть змогу безкоштовно здобути вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Ворохті Івано-Франківської області в зимовому таборі для дітей-сиріт.

«Я обіцяю, що вища школа і спеціальна освіта є безкоштовною для вас», - наголосив глава держави.

Він також повідомив, що через декілька тижнів в Україні стартує спеціальний проект для дітей-сиріт під умовною назвою «Шлях до зірок».

За його словами, кожна дитина дитбудинку зможе продемонструвати у цьому проекті свої здібності, і держава на переможців зверне особливу увагу.

«У вас є унікальний шанс, - звернувся він до дітей. - Ви ніколи не будете забуті. Бажаю вам створити свої сім’ї».

У своєму слові Президент закликав дітей не цуратися своїх українських традицій та звичаїв. «Це рідна мова, рідна історія і українська традиція», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Наша мета - зробити державну політику такою, аби не було в Україні сиротинців, а кожна дитина мала свою сім’ю. Це можуть бути сімейні будинки, опікунство чи інші форми», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, тема сирітства має стати темою всього українського суспільства.

Він висловив переконання, що будинки-інтернати в скорому часі залишаться «тільки в нашій пам’яті», нагадавши, що 2008 рік в Україні оголошено Роком усиновлення.

Президент побажав дітям щасливого Різдва і подякував волонтерам за працю у дитячому таборі.