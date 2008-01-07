Невідомі відірвали голову пам`ятнику в Великих Сорочинцях

У Великих Сорочинцях (Миргородський район, Полтавська обл.) невідомі пошкодили пам`ятник "Героям революції 1905 року", зірвавши з нього латунну обшивку і відірвавши голову одному з героїв композиції. Пам`ятник входить в реєстр визначних пам`яток історії України.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Управління МВС України в Полтавській області.

За їх даними, в чергову частину Миргородського міськвідділу міліції поступило повідомлення від голови сільської ради Великих Сорочинців про те, що вночі в селі по вул. Гоголя невідома особа пошкодила пам`ятник "Героям революції 1905 року", зірвавши латунну обшивку з пам`ятника.

На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Вона виявила, що у скульптури чоловіка відсутня голова, виготовлена з гіпсу і обшита міддю. Дана голова була знайдена захованою в підвальному приміщенні будівлі колишньої пошти, розташованої на відстані 30-40 метрів. Виявлена частина скульптури вилучена.

У скоєнні даного злочину підозрюється 33-річний житель Великих Сорочинців. Встановлюється місцезнаходження порушника і вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 298 Кримінального кодексу України (знищення, руйнування або псування визначних пам`яток історії або культури).