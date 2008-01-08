Банківський службовець організував викрадення великої суми з банкомата

У Полтаві на 3,5 роки позбавлення волі з конфіскацією майна засуджений банківський службовець, який організував крадіжку 150 тис. грн. з банкомату в Лубнах.

Про це УНІАН повідомила старший прокурор відділу підтримки державного звинувачення в судах прокуратури Полтавської області Олена КАШИЦИНА.

За її даними, начальник відділу автоматизації одного з банківських філіалів в Лубнах разом із своїм непрацюючим товаришем вирішили привласнити вкрадені в банкоматі гроші. "До крадіжки вони готувалися ретельно. Банківський службовець, маючи доступ до ключа сейфа банкомату, який знаходився в приміщенні бібліотеки, зробив з нього дублікат. Потім він завантажив 150 тис. грн. в банкомат і того ж дня, 19 квітня, вирішили його пограбувати. Для цього банківський службовець відключив банкомат, а його поплічник вночі проник в бібліотеку, відкрив сейф і вкрав 149 тис. 830 грн.», - розповіла О.КАШИЦИНА.

Проте грошима вони не скористалися, відзначила старший прокурор. «Міліція відразу ж вирахувала злочинців і затримала. Вони в крадіжці зізналися", - сказала О.КАШИЦИНА.

За рішенням Лубенського міського суду Полтавської області зі змінами, внесеними Апеляційним судом області, банківський службовець і його поплічник засуджені на 3,5 роки позбавлення волі з конфіскацією майна.