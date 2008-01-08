Доходи британців уперше з XIX сторіччя стали більше доходів громадян США

Доходи середньостатистичного жителя Великобританії вперше з XIX століття стали більшими від доходів середньостатистичного американця. За даними компанії Oxford Economics, ВВП Великобританії в перерахунку на душу населення становить 23,5 тис. фунтів (47 тис. дол.), що на 250 дол. перевищує аналогічний показник для США. Проте, як зазначають аналітики, купівельна спроможність американців все одно залишається вищою через нижчі ціни на товари і послуги в США, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-бі-сі.

Коментуючи результати дослідження, директор Oxford Economics наголосив на значних змінах, які за останні 15 років відбулися в британській економіці та на ролі країни в світовій економіці. "Ми більше не стоїмо на узбіччі Європи", - сказав економіст, на думку якого, зростання ВВП Британії на душу населення відображає тенденцію до стійкого економічного зростання і зміцнення фунта. "З 2001 р. Великобританія швидко наздоганяла стандарти життя в США, тож нинішнє зростання - це стійкий тренд, а не результат короткострокових економічних змін", - додав аналітик.

Частка ВВП, що припадає на середньостатистичного жителя Великобританії, є вищою за ВВП на душу населення в Німеччині та Франції, де вона становить 43 тис. 330 дол. і 43,4 тис. дол. відповідно.