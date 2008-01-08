Пинзеник: вкладники Ощадбанку отримають гроші через три дні після внесення в реєстр

Виплати громадянам - вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР планується здійснювати через три дні з дати внесення в „Реєстр вкладників заощаджень громадян” шляхом зарахування на поточний або депозитний (вкладний) рахунок (за вибором вкладника).

На цьому наголосив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК сьогодні під час робочої наради з головою правління ВАТ „Державний ощадний банк України” Анатолієм ГУЛЕЄМ, на якій обговорювалися механізм повернення знецінених вкладів населенню та відповідний проект урядової постанови, повідомляє Міністерство фінансів України.

За словами міністра, постанову Кабінету Міністрів щодо виплати компенсацій планується ухвалити на урядовому засіданні 9 січня.

А.ГУЛЕЙ поінформував В.ПИНЗЕНИКА про те, що в “Ощадбанку” вже почала працювати „гаряча телефонна лінія” для інформаційної підтримки вкладників Ощадбанку колишнього СРСР. Отримати консультації з приводу повернення заощаджень можна за телефоном 8-800-501-34-10. У кожному регіональному управлінні “Ощадбанку” відкрито свою „гарячу лінію”, лінії працюють у робочі дні (з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00 та в п‘ятницю з 9.00 до 16.45).

Керівник “Ощадбанку” запевнив міністра фінансів, що у разі виникнення проблем з якістю обслуговування населення в установах банку кожен громадянин може звернутися до нього особисто у робочі дні з 8.30 до 9.30 за телефоном 8 (044) 289-22-32.

Як підкреслюється у повідомленні прес-служби Мінфіна, В.ПИНЗЕНИК закликає співгромадян не створювати черги та не хвилюватися.

„Уряд ретельно та грунтовно взявся за повернення вкладів. Реєстрація вкладників не обмежена термінами, а гроші на повернення знецінених заощаджень закладені у законі „Про Державний бюджет України на 2008 рік””, - наголосив міністр фінансів.