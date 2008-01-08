НБУ вводить в обіг ювілейну монету “Василь Стус” (фото)

Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, вводить в обіг 8 січня ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену поету, громадському діячу, перекладачу, літературознавцю Василю Стусу (1938-1985).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, монету виготовлено з нейзильберу, якість карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 12,8 г, діаметр – 31,0 мм, тираж – 35 000. Гурт монети рифлений.

На аверсі монети на дзеркальному тлі угорі півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким – малий Державний Герб України, зображено стилізовану композицію, що символізує шлях до Незалежності, унизу написи: 2008/2/ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено портрет Василя Стуса на тлі стилізованої мозаїки Алли Горської “Жінка-птах”, праворуч від якого півколом розміщено напис ВАСИЛЬ СТУС.

Художник і скульптор Володимир АТАМАНЧУК.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні є дійсним платіжним засобом України та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до усіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

За роки існування Нацбанк України випустив 269 ювілейних і пам`ятних монет, з них 90 присвячені персонально культурним і громадським діячам України або легендарним постатям її історії.