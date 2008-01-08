Валові міжнародні резерви НБУ зменшилися на 0,9%

Валові міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) в грудні 2007 року зменшилися на 0,9%, або на 305,95 млн. дол. - до 32 млрд. 462,12 млн. дол. Про це УНІАН повідомили в Національному банку України.

За інформацією НБУ, за підсумками грудня в структурі резервів монетарне золото склало 490,09 млн. дол.; наявна іноземна валюта - 15,05 млн. дол.; інші резерви у вільно конвертованій валюті - 16 млрд. 644,21 млн. дол.; авуари в СПЗ і резервній позиції в МВФ - 2,82 млн. дол., цінні папери - 15 млрд. 309,81 млн. грн.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (покупка і продаж у доларовому еквіваленті) за грудень склав 16 млрд. 285,3 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку України за грудень склало 176,4 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на наявному ринку України (покупка і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками грудня склав 6 млрд. 992,3 млн. дол., зокрема обсяг валюти, купленої банками в населення, - 2 млрд. 994,6 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, - 3 млрд. 997,7 млн. дол.

Вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) зросли за минулий місяць на 484,7 млн. дол. і на 29 грудня 2007 року склали 12 млрд. 590,3 млн. дол.