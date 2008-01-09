Тимошенко: до втрати ”Нафтогазу” залишалося кілька тижнів

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів планується створити міжвідомчу комісію з питань перевірки фінансово-господарської діяльності НАК “Нафтогаз України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні уряду повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона заявила про необхідність окремо заслухати доповідь керівника НАК “Нафтогаз України” щодо аналізу роботи НАК за останні сім років.

“І ви подивитеся в динаміці, що зробили з найпотужнішою газотранспортною системою України. Я думаю, що десяток таблиць, які ми розглянемо на найближчих засіданнях Кабміну, просто вас вразять. І я думаю, що ми знаходилися з вами, буквально, за декілька тижнів від того, щоб раз і назавжди втратити цю потужну державну власність, яка має геополітичне значення”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що до складу комісії з перевірки фінансової діяльності НАК “Нафтогаз України” ввійдуть представники всіх силових структур, КРУ, Мінфіну, Мінекономіки й інші представники органів виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд створить спеціальну комісію з надзвичайними повноваженнями для перевірки фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України».

«Необхідно протягом місяця провести таку перевірку, щоб було очевидно, хто довів НАК «Нафтогаз України» до такого стану, які структури і люди стоять за цим», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що має намір особисто контролювати роботу цієї комісії кожні 2-3 дні.

Як повідомлялося, 13 грудня 2007 р. представники компаній, які керують активами кредиторів “Нафтогазу”, заявили про можливе оголошення після 31 грудня 2007 року технічного дефолту компанії НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з відсутністю фінансового звіту за 2006 рік. За їхніми словами, інвестори можуть заявити до дострокового погашення єврооблігації НАК на суму 500 млн. дол.

26 грудня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд зупинив можливість оголошення банкрутом НАК «Нафтогаз України».

2 січня Ю.ТИМОШЕНКО знову заявила, що НАК «Нафтогаз України» знаходиться на межі банкрутства. За її словами, компанія не має затвердженого балансу газу на 2008 рік, і має таку кредиторсько-дебіторську заборгованість, яка свідчить про те, що «фінансове здоров`я компанії не забезпечене».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для збереження компанії уряд готовий здійснити санацію підприємства за рахунок прямих бюджетних асигнувань, а також надати систему необхідних пільг.

Тоді ж керівник НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА повідомив, що «Нафтогаз» завершив 2007 рік зі збитком близько 5 млрд. грн., тоді як у 2006 році збиток компанії становив 2,5 млрд. грн.

У держбюджеті на 2008 рік передбачено надання державних гарантій за зобов`язаннями НАК «Нафтогаз України» на суму 12 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Підприємства, що входять у НАК "Нафтогаз України", в січні-листопаді 2007 р. збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 9,6%, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, до 18 млрд. 620,2 млн. грн.

У 2006 році підприємства, що входять у НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 30,3%, або на 3,552 млрд. грн., порівняно з 2005 роком, до 15 млрд. 289,7 млн. грн. при консолідованому доході 64,7 млрд. грн, що відповідає податковому навантаженню у розмірі 23,6% обороту.