Світовий банк допоможе Пинзенику на $50 мільйонів

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила Проект модернізації державних фінансів України вартістю 50 млн. доларів США.

Про це йдеться в повідомленні Світового банку, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, мета проекту - зміцнити управління державними фінансами в Україні шляхом покращення операційної ефективності й прозорості.

“Проект спрямований на вдосконалення управління державними фінансами й бюджетного процесу, внутрішнього аудиту й державної звітності … для підвищення ефективності бізнес процесів, - зазначив керівник проекту Джем ДІНЕР. - Він допоможе забезпечити прозорість і сприятиме кращій взаємодії як між державними організаціями, так і між державними установами й громадянами, яких вони обслуговують”.

Очікуваний термін виконання Проекту становить п`ять років. Проте деякі ініціативи, що підтримуються Проектом, мають більш довгострокову перспективу.

Проект заснований на стратегіях українського уряду, які спрямовані на реформування бюджетного планування, звітності, внутрішнього фінансового контролю.

"Цим проектом ми хочемо допомогти уряду покращити надання державних послуг шляхом полегшення їх планування, виконання й моніторингу державних витрат, - зазначив директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Пол БЕРМІНГХЕМ. - Це одна з головних програм у рамках нової Стратегії партнерства з Україною, й ми сподіваємося на її успішну реалізацію".