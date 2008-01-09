Київська податкова отримала нового голову

Голова Державної податкової адміністрації України Сергій БУРЯК 8 січня представив податківцям столиці нового голову ДПА у м. Києві Олега НІЗЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

Як відзначив С.БУРЯК під час церемонії представлення, «Київ забезпечує значну частину надходжень до бюджету України і тому перед новим керівництвом стоять доволі значні та складні завдання».

У свою чергу новий керівник ДПА у м. Києві окреслив першочергові завдання, які стоять перед податковою адміністрацією. Це – посилення кадрового потенціалу, безумовне виконання завдань з наповнення бюджетів усіх рівнів, подолання корупції, забезпечення відкритості та прозорості діяльності державної податкової служби столиці України.