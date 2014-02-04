Мобільними телефонами володіють 88% українців - дослідження

Згідно з проведеним опитуванням, 51% жителів України мають лише особистий мобільний телефон, а 37% громадян є власниками одночасно й мобільного, й домашнього телефонів. При цьому лише домашній телефон є у 6,1% опитаних українців, а жодного пристрою немає в кожного сімнадцятого респондента (5,9%).

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За даними інституту, найбільший приріст користувачів виключно мобільного зв'язку відбувся серед жителів сіл і становив 62% всього сільського населення (зростання на 6,5%). При цьому проникнення мобільного зв'язку серед міських жителів країни наприкінці 2013 року становило 46% (зростання на 3%).

Найбільш активними користувачами мобільних телефонів минулого року були чоловіки (52% від загальної кількості опитаних) і молоді люди віком від 18 до 29 років (66%).

У свою чергу, лише стаціонарним домашнім телефоном частіше користуються люди у віковій групі 70 років і старші (25,5%).

У ході проведення дослідження в період із лютого по листопад 2013 року було опитано понад 2 тис. респондентів, що проживають на всій території України, віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Довідка УНІАН. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) — це приватна українська компанія, яка співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська академія». КМІС був заснований у 1990 році як дослідницький центр Соціологічної асоціації України, а з 1992 року перетворений у приватне підприємство.

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