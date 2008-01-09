Українські прикордонники зсадили з потяга 15 іноземців

15 іноземним громадянам було відмовлено вчора у в’їзді в Україну під час прикордонно-митного оформлення потяга «Санкт-Петербург – Кишинів».

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у пункті пропуску «Виступовичі» на кордоні з Білоруссю прикордонники були змушені висадити з вагонів 7 громадян Таджикистану, 4 – Узбекистану, 3 - Азербайджану та 1 – Вірменії.

Під час співбесіди жоден з цих пасажирів не зміг пояснити, з якою метою він прямує в Україну. Після оформлення відповідних документів усіх іноземців було повернуто у Білорусь потягом «Кишинів – Санкт-Петербург».

Усього за минулий рік співробітники Держприкордонслужби відмовили у в’їзді в Україну близько 25 тис. потенційних нелегальних мігрантів. Близько 22 тисяч з них не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну.