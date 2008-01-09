Епідемія грипу Києву не загрожує?

На сьогодні рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві у 2,6 рази нижче епідеміологічного порогу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на головного державного санітарного лікаря столиці Ірину КОЗЛОВУ.

За офіційними даними, рівень поширення грипу та ГРВІ першого тижня нинішнього року помітно знизився: у грудні 2007 року захворюваність у столиці була нижче епідпорогу удвічі.

Згідно з даними вірусологічної лабораторії міської санепідемстанції, вірусів грипу за останні 52 тижні не виявлено, хоча виділено 41% аденовірусів та 4,1% – вірусів парагрипу.

Таким чином, як зазначають у КМДА, захворюваність на грип та ГРВІ в останні тижні відповідає сезонному рівню і загрози виникнення епідемії на даний період немає.