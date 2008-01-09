Голову районного суду піймали на хабарі $4 тисячі

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти суддів одного з районних судів Волинської області за отримання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 29 грудня минулого року у результаті проведення спільної спецоперації Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України викрито і припинено факт хабарництва посадових осіб одного із районних судів Волинської області.

У службовому кабінеті районного суду при спробі передачі та одержання хабара у сумі 4 тис. доларів США за винесення неправомірного вироку затримано суддю, голову районного суду та посередницю у хабарництві, якою виявилася сестра останньої.

Генеральною прокуратурою України за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу стосовно голови районного суду, судді та посередниці у передачі хабара за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.14 та ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Судді районного суду та посередниці у хабарництві пред’явлено звинувачення у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо пред’явлення звинувачення голові районного суду.