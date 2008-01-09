Кабмін визначив квоти експорту золота і срібла

Кабінет міністрів визначив обсяги квот експорту золота і срібла на 2008 рік.

Як повідомляється на сайті Кабміну, згідно з постановою №1411 від 29 грудня 2007 року, квота на експорт срібла, включаючи срібло, покрите золотом або платиною в необробленому або напівобробленому вигляді або у вигляді порошку (окрім банківських металів), у 2008 році становитиме 1000 кг.

Квота на експорт золота, включаючи золото, покрите платиною, в необробленому або напівобробленому вигляді або у вигляді порошку (окрім банківських металів), цього року визначена в 80 кг.

Квота на експорт відходів і лому срібла намічена в 300 кг, на відходи і лом золота - 200 кг.

Ліцензії на експорт золота і срібла видаються Міністерством фінансів.