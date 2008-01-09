Кабмін розпочав процедуру скасування ліцензії УкрГазЕнерго

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністру палива та енергетики Юрію ПРОДАНУ, голові правління НАК «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ і голові Національної комісії регулювання електроенергетики України Валерію КАЛЬЧЕНКУ розглянути можливість скасування ліцензії ЗАТ «УкрГаз-Енерго» на постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Міністерстві палива та енергетики України.

Співрозмовник агентства не надав інших подробиць, зазначивши, що «може йтися як про повне скасування ліцензії, так і про обмеження обсягів поставок».

Водночас прес-секретар «УкрГаз-Енерго» Віталій КИСІЛЬ, коментуючи цю інформацію, зазначив, що компанія з моменту отримання ліцензії НКРЕ безперебійно постачає газ промисловим споживачам «за найнижчими в країні цінами». «Неухильне дотримання ліцензійних умов, а також норм антимонопольного законодавства, дає нам упевненість, що законних підстав для відкликання ліцензії не існує. До того ж, НКРЕ з цього питання до компанії не зверталася», - підкреслив В.КИСІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ у березні 2006 року видала ЗАО «УкрГаз-Енерго» ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим тарифом строком на п`ять років.

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене в лютому 2006 року. НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) належить по 50% акцій товариства.

RosUkrEnergo реалізує весь природний газ, що поставляється до України, тільки "УкрГаз-Енерго", яке потім продає його споживачам або газотрейдерам.

RosUkrEnergo з 1 січня 2006 року є ексклюзивним постачальником до України природного газу російського і середньоазіатського походження.