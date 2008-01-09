В Азовському морі кригою затисло панамський корабель

В Азовському морі у льодовий полон потрапило судно "Атлантик Джой" під прапором Панами.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в прес-службі Головного управління МНС у Запорізькій області.

За даними МНС, увечері 6 січня від оперативного чергового Держприкордонслужби надійшла інформація про те, що за 6 кілометрів від берега в районі початку Бердянської коси видно судно, яке не відповідає на запити прикордонників. Пізніше у диспетчера порту Маріуполь була одержана інформація про те, що судно "Атлантик Джой", яке з 29 грудня 2007 р. стояло на зовнішньому рейді порту, мало 3 січня піти під завантаження, проте цього дня в акваторії Азовського моря в районі Маріуполя була оголошена льодова кампанія.

"Судновласник - громадянин Греції вирішив направити судно в Чорне море і дав команду капітанові (громадянинові Єгипту) вирватися з криги і рухатися до Варзовського бую (біля м. Керч) і далі в Чорне море, проте через кригу судно, як з`ясувалося, самостійно вирватися не в змозі", - повідомили в МНС, зазначивши, що у зв`язку з цим "ухвалене рішення дочекатися криголама, який сьогодні був направлений з Маріуполя з караваном 9 судів".

За офіційними даними ГУ МЧС у Запорізькій області, зараз судно в порядку, весь екіпаж у нормі і відмовився від запропонованої МНС їжі й теплого одягу.