Тимошенко: ми повертаємо вам ваші гроші, і крапка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру вступати в полеміку з опонентами щодо виплати громадянам компенсацій за знецінені заощадження Ощадбанку СРСР.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у ефірі телеканала ICTV (“1+1” та “Перший національний”).

“Наша робота по поверненню знецінених заощаджень викликає критичну, а часом і істеричну реакцію з боку наших політичних опонентів. Я б не хотіла витрачати час на полеміку. Ми повертаємо вам ваші гроші. І крапка”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас глава уряду наголосила, що опоненти помилялися, коли вважали заяви БЮТ про намір повернути знецінені заощадження “пустими передвиборчими обіцянками”.

“Наша команда слів на вітер не кидає. Цього року буде виплачено в 30 разів більше, ніж наші попередники виплатили в 2007 році, та в п’ять разів більше, ніж було повернуто вкладникам за 17 попередніх років нашої незалежності. І це тільки початок”, - заявила прем’єр-міністр.