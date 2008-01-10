По-перше, -третє і -четверте щодо підвищення облікової ставки НБУ

Доцільність підвищення облікової ставки Національного банку України з 8% до 10%, з метою повернути інфляцію до помірних рівнів, є вельми сумнівною.

Таку думку висловив УНІАН директор аналітичного департаменту інвестиційної групи "АРТ-Капітал" Володимир ОВАДЕНКО.

За його словами, доцільність даного кроку сумнівна тому, що висока інфляція в 2007 р. мала ряд об`єктивних передумов, не пов`язаних із монетарною політикою.

По-перше, зазначив В.ОВАДЕНКО, високі темпи інфляції в 2007 р. – це глобальна тенденція, пов`язана з підвищеним попитом на різні види сировини (в т.ч. нафта, залізорудна сировина, чорні і кольорові метали, вугілля, кокс), на сільгосппродукцію.

Другою причиною інфляції він назвав високі ціни на енергоносії в світі (на рівні історичних максимумів), які дали старт вторинній інфляції через підвищення витрат на виробництво продукції і зростання накладних витрат. Особливо цей чинник актуальний для України, підкреслив В.ОВАДЕНКО. Після різкого зростання цін на газ у 2006 р., ціни на промислову продукцію в Україні в 2007 р. зросли на 23,3%, пояснив він.

По-третє, нагадав В.ОВАДЕНКО, зараз у світі відбувається корінна зміна попиту на сільгосппродукцію, що призвело до різкого зростання цін (в т.ч. і в Україні – ціни на продовольчі товари збільшилися на 22,9%).

Четвертою передумовою високої торішньої інфляції представник інвестиційної групи вважає те, що зростанню ліквідності в Україні сприяли великі операції щодо злиття-поглинання банків і підприємств промисловості. Банківська система, що стрімко розвивається, також стала джерелом додаткових коштів в економіці, що, проте, не призвело до значного скорочення кредитних ставок для бізнесу, додав він.

Як вважає В.ОВАДЕНКО, «оскільки вищезгадані чинники мають немонетарний характер, спроби вирішити проблему монетарними засобами навряд чи виявляться вдалими».

Таким чином, на його думку, «підвищення облікової ставки неминуче приведе до зростання ставок за кредитами, що боляче вдарить по малому і середньому бізнесу». Погіршення умов кредитування на тлі передвиборчих обіцянок прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і роздутої витратної частини бюджету здатні привести до помітного уповільнення темпів зростання економіки, вважає В.ОВАДЕНКО. За його словами, «саме в неадекватно великих бюджетних соціальних виплатах ми бачимо основні ризики 2008 року».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України підвищив з 1 січня 2008 року облікову ставку до 10% після зниження в травні 2007 до 8%.