Кабмін визначив квоти на металопродукцію для ЄС і США

Кабінет міністрів України визначив квоти на постачання української металопродукції в країни Європейського Союзу і США на 2008 рік.

Як повідомляється на сайті Кабміну, згідно з постановою №1411 від 29 грудня 2007 року, квота на постачання металопродукції в ЄС визначена в розмірі 1 млн. 353 тис. тонн.

Квота на постачання української металопродукції в США до 31 листопада 2008 року встановлена в розмірі 150 тис. 638 тонн.

У постанові уточнюється, що квота на постачання в ЄС плоского прокату в рулонах (категорії SА1) складе в 2008 році 194 тис. 750 тонн, прокат плоский не в рулонах (SА2) – 399 тис. 750 тонн, прокат плоский (SА3) 143 тис. 500 тонн. Квота на постачання в ЄС напівфабрикатів і профілів (SB1) складе 51 тис. 250 тонн, прутки і бруски гарячокатані (SB2) – 199 тис. 875 тонн, а квота на прутки, бруски і профілі (SB3) – складе в 2008 році 363 тис. 865 тонн.

Довідка УНІАН. Згідно з парафованою Україною і ЄС угодою, квота на постачання металопродукції в країни ЄС у 2007 році збільшена на 255 тис. тонн (на 23,94%) - до 1 млн. 320 тис. тонн, порівняно з 1 млн. 65 тис. тонн у 2006 році. Збільшення квоти відображає розширення Європейського Союзу завдяки вступу Болгарії і Румунії.